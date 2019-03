'Kleine rol ING en ABN bij witwassen'

De marktvorsers denken daarom dat de zaak, die de 'Troika Laundromat' is gedoopt, weinig gevolgen zal hebben voor de Nederlandse banken. ING heeft vorig jaar al een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie over onregelmatigheden bij het signaleren van witwassen. Als de nieuwe feiten onder dezelfde tak vallen, zou dat geen nieuwe problemen moeten opleveren. In het geval van ABN AMRO werd het geld bij een onderdeel gestald dat volgens de bank al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.

Aandelen in ING en ABN AMRO verloren dinsdag tot respectievelijk 3,6 en 5 procent. Rond 13.45 uur stond het aandeel ING 2,8 procent lager op 11,31 euro. Het aandeel ABN AMRO leverde 1,9 procent in tot 20,69 euro.