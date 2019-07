Philips stuwt AEX naar nieuwe jaarpiek

De AEX-index einigde met een winst van 0,8% winst bij een stand van 576 punten, het hoogste slotniveau van dit jaar. De hoofdgraadmeter is slechts een fractie verwijderd van de top die in juli 2018 werd neergezet op 576,24 punten. De AMX-index pluste 1,6% 818,80 punten.

Dataleverancier VWD kampt nog steeds met storingen in het leveren van koersen.

Elders in Europa wonnen de DAX in Frankfurt en de CAC-40 in Parijs 0,5% respectievelijk 0,3%.

Volgens Joop van de Groep, vermogenbeheerder bij Fintessa, zorgde Philips net als ASML een week eerder met zijn sterke resultaten voor een ondersteuning van de animo onder beleggers om in aandelen te stappen. Hij wijst er op dat de meevallende bedrijfsresultaten van de grote bedrijven op het Damrak tot nu toe de hoge standen rechtvaardigen. „Vooraf was een winstrecessie ingeprijsd, maar vooralsnog liggen de gemiddelde winsten maar iets lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.” Wall Street trapte vanmiddag de handel hoger af

Verder veerde de olieprijs (Brent) flink op tot boven de $63 per vat vanwege de oplopende spanningen rond Iran. Het Verenigd Koninkrijk verruimde zijn sancties tegen Iran nadat Iraanse troepen afgelopen weekend een Britse olietanker bij de Straat van Hormuz aanhielden.

Van de Groep houdt er rekening mee dat de aandelenmarkten de opgaande lijn gaan vervolgen. „Als de komende stroom aan resultaten mee blijft vallen en ECB-voorzitter Draghi komende donderdag bij het rentebesluit nieuwe stimuleringsmaatregelen gaat aankondigen, waarbij de Europese banken compensatie krijgen, zal het beursklimaat naar verwachting verder verbeteren.”

Philips trekt kar

Philips boekte bij de hoofdfondsen 5,7% na enthousiast ontvangen resultaten. Met een koers van €41,17 voor het zorgtechnologieconcern werd het hoogste niveau sinds medio 2001 aangetikt. Het concern toonde 6% omzetgroei en kondigde aan de prognose voor de rest van het jaar te kunnen halen.

Biotechbedrijf Galapagos steeg na de miljardendeal van vorige week met nog eens 3,8% naar een nieuwe piek van net onder de €170.

ArcelorMittal warmde met nog een 2,5% op. De staalsector profiteerde van productiebeperkende staalmaatregelen door China.

DSM koerste 0,8% hoger. Het chemiebedrijf kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies, van €120 naar €137. ASML dat vorige week al in de lift zat, wist bij de start van nieuwe beursweek nog eens 1,1% aan te dikken.

Zwaargewicht Shell zette een plus van 0,6% in de boeken geholpen door de duidelijke opleving van de olieprijs.

KPN reageerde matig (-1%) op een sectorrapport van Morgan Stanley. De Europese telecomsector kan interessant worden voor beleggers, tipten zijn analisten. De consensus is dat KPN woensdag mindere resultaten toont.

Onderin stond vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-1,6%). ABN Amro werd 2,5% minder waard.

Heineken ging 0,2% terug, nadat concurrent ABInBev in De Telegraaf aankondigde de brouwer in de Nederlandse thuismarkt aan te pakken.

In de Midkap-index won roestvrijstaalmaker Aperam 2,5%. In de markt kondigde China maatregelen aan tegen staaldumping vanuit Europa en landen als Indonesië. TomTom pakte de koppositie met een vooruitgang van 3,8%.

Optiekketen Grandvision (+1,7% op €25,10) dat mogelijk wordt ingelijfd door sectorgenoot EssilorLuxottica kreeg een afwaardering, tot ’houden’, van Kepler Chevreux bij een koersdoel van €25.

In de lagere divisie maakte BinckBank, dat wordt overgenomen door Saxo Bank, een pas op de plaats op zijn kwartaalresultaten. KBC haalde zijn gelijk, het blijft kritisch op de kansen van Binck in de vechtmarkt.

staaldumping vanuit Europa en landen als Indonesië.

Investeringsvehikel HAL (+0,9%) kreeg een koopadvies van ABN Amro bij een prijsdoel van €165.

Zaden- en notenhandelaar Acomo veerde 0,6% op na rapportage van beter van verwachte resultaten eind vorige week en het koopadviesvan Kepler Chevreux. Vrijdag stond het aandeel 8,6% in de plus.