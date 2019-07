Winst AEX loopt op, Philips leidt

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,4% winst bij 574,2 punten. De AMX-index stond toe 0,4% hoger bij 812,5 punten.

Dataleverancier VWD kampt vanochtend met storingen in het leveren van koersen.

Elders in Europa wonnen de DAX en CAC-40 0,1%, de FTSE 100 noteerde nipt in het rood.

De kwartaalcijferresultaten vallen tot nu toe iets beter uit dan verwacht, na het vorige kwartaal met tegenvallers. Maar door de dalende verwachting is volgens InsingerGilissen officieel een ’winstrecessie’ gaande.

Uit Azië kwam enige tegenwind voor de Nikkei. Vooral de overname door Asahi van het Australische Carlton & United Breweries van AB InBev hakte erin. De Hangseng verloor 0,7%.

Op het Damrak komen deze week zwaargewichten naast Philips ook Randstad, RELX en Unilever met hun halfjaarcijfers.

In Europa zijn autobedrijven PSA, Daimler en Renault, naast luxemerken als Hermès en Christian Dior en banken als UBS, Deutsche Bank, Banco Santander aan de beurt met hun kwartaalcijfers. Unilever-concurrent Nestlé rapporteert eveneens cijfers.

In de Verenigde Staten melden Coca-Cola, Harley-Davidson, Caterpillar, AT&T, Facebook, Twitter, Amazon, Alphabet, Ford, Tesla en McDonald’s zich met hun cijfers. De eerste futures voor opening van beurzen op Wall Street staan licht in de plus.

De euro ging 0,2% achteruit tegen de dollar. Het Britse pond stond weer iets lager tegen de euro en dollar in aanloop naar de premierskeuze in het Verenigd Koninkrijk, met Boris Johnson als voornaamste kandidaat. De bitcoin zakte onder $10.600.

De olieprijs veerde met 1,9% op bij oplopende spanningen rond Iran. De VS meldden maandag patrouilles in de Straat van Hormuz uit te breiden.

Het Verenigd Koninkrijk verruimde zijn sancties tegen Iran nadat Iraanse troepen een Britse olietanker bij de Straat van Hormuz aanhielden.

Philips trekt kar

Zorgtechnologieconcern Philips boekte bij de hoofdfondsen ruim 4% winst. Het concern toonde 6% omzetgroei en kondigde aan de prognose voor de rest van het jaar te kunnen halen.

Biotechbedrijf Galapagos steeg na de miljardendeal van vorige week met nog eens 4%.

Staalmaker ArcelorMittal warmde met nog een 3,5% toename op, en bleef ruim voor chemiebedrijf DSM (+0,5%). Dat kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies, van €120 naar €137.

Zwaargewicht Shell zette een plus van 0,9% in de boeken.

KPN reageerde matig (-0,9%) op een sectorrapport van Morgan Stanley. De Europese telecomsector kan interessant worden voor beleggers, tipten zijn analisten, omdat de fondsen relatief ondergewaardeerd zijn. Ook financia

Onderin stond vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-2,5%).

Heineken ging 0,7% terug, nadat concurrent ABInBev in De Telegraaf aankondigde de brouwer in de Nederlandse thuismarkt aan te pakken.

In de lagere divisie boekte BinckBank, dat wordt overgenomen door Saxo Bank, 0,2% verlies op zijn kwartaalresultaten. KBC haalde zijn gelijk, het blijft kritisch op de kansen van Binck in de vechtmarkt.

Roestvrijstaalmaker Aperam (+3,4%) profiteerde. In de markt kondigde China maatregelen aan tegen staaldumping vanuit Europa en landen als Indonesië.

Investeringsvehikel HAL (+0,4%) kreeg een koopadvies van ABN Amro bij een prijsdoel van €165.

Zaden- en notenhandelaar Acomo veerde 0,6% op na rapportage van beter van verwachte resultaten en het koopadviesvan Kepler Chevreux. Vrijdag stond het aandeel 8,6% in de plus.

Optiekketen Grandvision kreeg een afwaardering, tot ’houden’, van Kepler Chevreux bij een koersdoel van €25.