Bouwers: niet elke meter in stad volbouwen

Het is een van de aanbevelingen in een oproep van branchevereniging NVB aan de provincies vanwege de aanstaande verkiezingen. „Bewoners wonen fijner in de stad als er groene ruimte, water en voldoende bomen zijn. Verdere verstedelijking gaat ten koste van die kwaliteit”, schrijft de NVB.’

De vereniging pleit voor meer woningbouw in het groen en het tegelijkertijd terugbrengen van groen in de stad. „Voorkom dat gemeentes rigide rode lijnen moeten trekken om de stadskernen heen”, aldus de verklaring. „Woningbouwers willen de natuur in de stad zoveel mogelijk in stand houden. Maar dat kan alleen als we voor onze woningbouwvraag voorbij de grenzen van de rode contour durven kijken.”

De NVB zegt dat het vinden van bouwlocaties een steeds grotere uitdaging is. „Het woningtekort raakt niet meer alleen de randstad. Door oververhitting trekt men nu de Randstad uit. Daarom roepen de leden van NVB de verkiesbare provinciebestuurders op het tekort niet verder op te laten lopen.

Een andere aanbeveling is meer woningen te plannen dan werkelijk nodig zijn, zodat er niet direct woningtekorten ontstaan als een plan niet doorgaat.

De leden van NVB zijn goed voor circa 75% van de nieuwbouwwoningproductie.