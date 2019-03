’Bouw Mini van Engeland naar Nederland’

BWM-directielid Peter Schwarzenbauer heeft in aanloop van de autoshow in het Zwitserse Genève tegen de Britse televisiczender Sky News gezegd bij een no-deal Brexit te overwegen de assemblage van de Mini naar Nederland te halen, omdat BMW daar al een fabriek heeft, doelend op VDL Nedcar in Born.

„Als dit de uitkomst is, wat de worst-case scenario is, dan overwegen we wat nodig is voor de lange termijn. Voor de Mini is de Brexit ongetwijfeld een gevaar.”

Forse uitbreiding Limburg

Op dit moment wordt een deel van de Mini’s in het Britse Oxford gemaakt, waar 4500 mensen werken. Familiebedrijf VDL bouwt in het Limburgse Born naast de Mini Countryman en de Mini Cabrio ook de BMW X1.

Afgelopen jaar rolden er ruim 200.000 auto’s van de band voor het Duitse automerk, 30.000 meer dan het jaar ervoor.

VDL kocht vorige week nog 38 hectare grond van provincie Limburg, waar de eerste auto’s over vier jaar van de band kunnen rollen. Het concern is al langer van plan de capaciteit voor autoproductie op te schroeven.

Afhankelijkheid van BMW verminderen

Daarvoor zoekt VDL Nedcar ook nadrukkelijk naar een tweede opdrachtgever om de afhankelijkheid van BMW te verminderen, liet topman Willem van der Leegte twee weken geleden weten tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

VDL Nedcar is met een omzet van 3,7 miljard euro in 2018 het grootste onderdeel van het familieconglomeraat.

