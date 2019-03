Genuine Parts koopt Nederlands PartsPoint

Ede - De Amerikaanse auto-onderdelendistributeur Genuine Parts neemt zijn Nederlandse branchegenoot PartsPoint over. Het bedrijf uit Ede, dat gekocht wordt van AutoBinck, wordt ondergebracht bij de Europese tak van Genuine Parts. Die onderneming is al actief in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.