’Veel meer schalie-olie in zuiden Amerika’

Exxon verwacht in 2024 dagelijks het equivalent van 1 miljoen vaten naar boven te pompen, schrijft de Financial Times op basis van presentaties aan analisten. Eerder ging het bedrijf uit van 600.000 vaten per dag. Grote concurrent Chevron verhoogt de verwachting van 650.000 naar 900.000 vaten per dag in 2023. Beide bedrijven rekenen nu op een verdrievoudiging van de olieproductie ten opzichte van 2018.

Een vat olie kostte rond half vier vanmiddag $65,95, een stijging van 0,4%.