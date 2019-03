Maatregel tegen ongewenste zeggenschap telecom

Den Haag - Overnames in de telecomsector worden verboden of teruggedraaid als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat dinsdag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Op de beurs in Amsterdam ging het aandeel KPN kort na de bekendmaking ruim 3 procent omlaag.