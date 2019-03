Beleggers verkopen voor miljoenen goud

Volgens analisten tegenover persbureau Bloomberg is er te weinig zekerheid over de uitkomst van het gesprek tussen de VS en China over handelstarieven.

Normaal dient goud als bescherming bij grote onzekerheden wereldwijd en als aandelenbeurzen mondiaal terug gaan. Door een gebrek aan richting, biedt goud - dat geen rente of dividend levert - beleggers te weinig rendement afgezet tegen andere beleggingsklassen als aandelen en obligaties.

Leegloop

Beleggers kiezen eieren voor hun geld, investeerders in de SPDR etf’s van State Street op de goudprijs trokken vorige week een half miljard aan beleggingen weg.

Zoveel is sinds februari vorig jaar niet teruggehaald door beleggers. In deze etf of indexvolger was tot nu toe $33 miljard belegd.

Voor een troy ounce, de standaardmaat van 31,1 gram, rekent de wereldhandel $1287 als spotprijs. Goud had in maart 2008 nog een piek op $1800.

De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet meldde dinsdag voorlopig in goud belegd te blijven „als afdekking tegen een zwakkere dollar en wereldwijde economische risico’s”

