Kapitaal voor staalsnijder 247TailorSteel

Met kapitaal van Parcom - het meldt geen bedrag noch voorwaarden - koersen de Varssevelders versneld af op de bouw van een fabriek in Düsseldorf en Stuttgart, ook voor de geautomatiseerde productie.

247TailorSteel, met ook een vestiging in het Duitse Oyten, werkt zoals de naam belooft 24 uur per dag, zeven dagen per week, onder meer voor gebogen staalwerk en buizen op maat. Klanten kunnen eigen tekeningen inladen in de software van het bedrijf, daarop direct een offerte ontvangen en zelf direct de order plaatsen.

De automatisering met dertig lasersnijders zorgt voor een beperkt verlies van staal en is sinds de oprichting in 2007 doorgegroeid tot een bedrijf met €100 miljoen omzet. Het concern uit de Achterhoek heeft 480 arbeidsplaatsen.

Parcom Capital begon in 2016 een nieuw fonds en haalde €570 miljoen op voor nieuwe investeringen. Recente stak het geld in bedrijven als Simpel, Jan Snel en GoodHabitz.

