‘Meer koopkracht voor 96% is schijn’

Amsterdam - Hollanders zijn natuurlijk dol op koopkrachtplaatjes, maar de koopkracht lijkt inmiddels een nationale obsessie te worden, betoogt Martin Visser in de nieuwe podcast van De Financiële Telegraaf. Is de koopkrachtplus van 96% van alle Nederlanders schijn, en: hoe moet je naar je eigen financiën kijken om te zien of je er dit jaar echt op vooruit bent gegaan? Luister de podcast hieronder en abonneer je via iTunes op de DFT podcast om niets te missen.