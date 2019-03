WDP promoveert naar hoofdindex beurs Brussel

WDP, dat ook een notering heeft in Amsterdam, was in Brussel tot nu toe opgenomen in de BEL Mid-index. Euronext heeft meer wijzigingen aangekondigd. Zo valt postbedrijf Bpost juist uit de Belgische hoofdindex.

