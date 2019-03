’Bestuursvoorzitter AB InBev weg’

Goudet is bestuursvoorzitter bij AB InBev sinds 2015, een functie die vergelijkbaar is met die van voorzitter van de raad van commissarissen in Nederland. Officieel duurt zijn termijn nog een jaar. Goudets positie zou echter onhoudbaar zijn geworden nu JAB Holding, het bedrijf waar hij managing partner is, eigenaar is geworden van Keurig Dr Pepper. Daarmee is een belangenconflict ontstaan: frisdrankfabrikant Dr Pepper en bierbrouwer AB InBev, bekend van onder meer Budweiser en Stella Artois, zijn op de markt van alcoholvrije drankjes concurrenten van elkaar.

Een woordvoerder van JAB bevestigt het vertrek van Goudet bij AB InBev tegenover FT, maar zegt dat de beslissing vooral is genomen zodat de topfunctionaris „meer tijd heeft voor zijn werk bij JAB”. Een zegsman van AB InBev wil alleen maar kwijt dat de brouwer „zeer dankbaar is voor de vele bijdragen en de betrokkenheid van Goudet bij het bedrijf in de afgelopen jaren”.