'May wacht spannende stemming over brexitdeal'

Julian Smith, die als 'whip' de fractieleden in het gareel moet houden, waarschuwde de ministers dat het bijzonder spannend zal worden bij de stemming. Die wordt vermoedelijk gehouden op 12 maart. Lagerhuisleden stemden in januari nog met grote meerderheid tegen het brexitplan van May. Ook veel partijgenoten van de conservatieve leider vielen haar toen af.

De tijd dringt voor de premier, want haar land moet over 24 dagen de Europese Unie verlaten. Haar topadviseur Geoffrey Cox is momenteel in Brussel om te kijken of iets geregeld kan met betrekking op de backstop, de door brexiteers gehate garantieregeling die moet zorgen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.

Een ingewijde zegt dat de Britse regering dinsdagavond nog geen doorbraak verwacht. Er wordt niet uitgesloten dat de onderhandelingen van Cox doorgaan tot in het weekend. Als de deal van May op 12 maart niet wordt goedgekeurd, mag het Lagerhuis in de dagen erna stemmen over hoe het verder moet. Zij kunnen dan vragen om uitstel van het Britse vertrek uit de EU of een chaotische no-dealbrexit.