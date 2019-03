Vanaf deze week huist het Europees Medicijn Agentschap officieel in Amsterdam. De komst van het agentschap dat over toelating en keuring van medicijnen op de Europese markt beslist, is mogelijk de grootste Brexit-buit tot nu toe. De vangst wordt al anderhalf jaar bejubeld als huzarenstukje van oud-minister Wouter Bos die het bid leidde om het EMA naar Amsterdam te krijgen.