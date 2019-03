Kleine uitslagen op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.806,63 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2789,65 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor een fractie op 7576,36 punten.

China heeft de economische groeiprognose voor het huidige jaar verlaagd, van ongeveer 6,5 procent naar een groeiniveau tussen de 6 en 6,5 procent. Tegelijkertijd werd onder meer een forse belastingverlaging aangekondigd en worden miljarden geïnvesteerd in infrastructuur en kleinere bedrijven.

General Electric

General Electric was een opvallende verliezer, met een min van bijna 5 procent. Het aandeel zakte flink na opmerkingen van topman Larry Culp. Hij stelde op een bijeenkomst dat de vrije kasstroom dit jaar waarschijnlijk negatief wordt.

Het aandeel Target ging juist een kleine 5 procent omhoog, dankzij meevallende resultaten. Branchegenoot Kohl's won ruim 7 procent, na beter dan verwachte prestaties.

Racisme

Papa John's (plus 5 procent) kon ook op belangstelling rekenen. De pizzaketen heeft een schikking getroffen met oprichter John Schnatter, die vorig jaar aftrad als voorzitter na een racismeschandaal. Na dat vertrek ruzieden de keten en zijn naamgever om de macht bij het bedrijf.

Er was ook nog fusienieuws. Verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie Aon overweegt een samensmelting met branchegenoot Willis Towers Watson. Het aandeel van dat laatste bedrijf zat ruim 5 procent in de lift. De koers van Aon kelderde daarentegen met bijna 8 procent nadat het nieuws over de mogelijke miljardenfusie naar buiten kwam.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegen 1,1301 dollar bij sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 0,1 procent tot 56,53 dollar. Brent werd 0,3 procent duurder op 65,86 dollar per vat.