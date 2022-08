Werknemer wil vaker thuiswerken, werkgever minder enthousiast

Onder werkzoekenden neemt de populariteit van thuiswerken nog altijd toe, onder andere vanwege de grotere vrijheid om de eigen tijd in te delen, maar ook vanwege de oplopende brandstoffenkosten. Daardoor is woon-werkverkeer een stuk duurder geworden. Ook speelt de angst voor een nieuwe virusuitbraak een rol.

Twee jaar geleden klikte nog maar 0,1% van de kijkers op de zoekterm ’thuiswerken’ op de site van Indeed, op dit moment is dat 0,5%. Dat lijkt weinig, erkent communicatiemanager Kelly Oude Veldhuis. ,,Maar we hebben het toch al snel over duizenden zoekopdrachten per dag.”

Op dit moment wordt volgens haar in 4,7% van alle vacatures melding gemaakt van de mogelijkheid om thuis te werken. In januari was dat nog 6%. Oude Veldhuis: ,,Ik denk dat je als werkgever in deze krappe arbeidsmarkt alles uit de kast moet trekken om personeel te vinden. Het kan daarom een idee zijn om thuiswerken standaard aan te bieden. Anders bestaat de kans dat iemand elders solliciteert waar het wel een optie is.”