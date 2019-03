Column: Goud gaat glanzen

De grafiek toont een aantal interessante bewegingen, elk met hun eigen titel. Zo is daar de opleving ofwel rebound in de downtrend vanaf afgerond $1200 tot aan de gemiddelde lijn op $1290. Na een lichte aarzeling passeerden de bulls vervolgens de SMA lijn en startten zij een zogenaamde breakout beweging, ofwel de eerste stap in een zo mogelijk nieuwe uptrend. De breakout droogde op bij de spike weerstand op $1350, waarna een pullback volgde die thans in volle gang is. Deze pullback moet binnenkort aantonen of de recente uitbraak valide is en dat er daadwerkelijk een serie hogere toppen en hogere bodems van start kan gaan.

Nieuwe uptrend

De huidige terugval moet binnenkort opdrogen op of boven de SMA lijn, tevens een 38,2% Fibonacci retracement en dus extra vangnet om de bulls in de race te houden. De swingteller noteert in het rood en bevestigt hiermee de huidige correctieve fase. De RSI als spanningsmeter zakt rap tot aan de 50-lijn en zou daar reeds bodemvorming kunnen aankondigen. Als er deze week of komende week een witte candle verschijnt op of boven $1290, dan zijn bodemstampers actief en krijgen de bulls de gelegenheid een uptrend te starten met $1350 als eerste koersdoel. Op termijn wordt dan $1400 haalbaar.

Voorwaardelijke koopkans

De oplettende lezer heeft al lang in de gaten waarom ik in de inleiding schrijf over een aanstaande of voorwaardelijke koopkans. De pullback is immers nog niet afgerond, dus er is altijd een kans dat bodemstampers falen en dat de recente uitbraak een valse beweging van de markt is. Nu willen speculatief ingestelde goudzoekers wellicht anticiperen op bodemvorming op de plek op de grafiek waar je dat normaal gesproken mag verwachten. Zij kunnen dan tegen een scherpe prijs aankopen doen als daarna de bulls daadwerkelijk in actie komen. Defensief ingestelde trendbeleggers wachten op de eerstvolgende witte candle om aankopen te overwegen. Zij betalen een hogere prijs, maar daar staat meer zekerheid en een langere nachtrust tegenover. Aan u de keuze, succes!

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.