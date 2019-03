Amsterdam ongekend hard tegen onderverhuur sociaal huurhuis

De SP-wethouder reageert in het Financieele Dagblad ongekend fel op de constatering, eerder in die krant van corporatie Stadgenoot, dat 10 tot 20% van de sociale huurwoningen in de stad wordt onderverhuurd. Dat is illegaal, maar er kan veel winst mee worden gemaakt.

Bekijk ook: Tot een vijfde Amsterdamse woningen onderverhuurd

De doorstroming in de sociale huursector van de hoofdstad is mede hierdoor volledig vastgelopen. Huurders moeten zeker veertien jaar op een wachtlijst staan.

Geen boetes

Op dit moment krijgt een sociale huurder die wordt betrapt op onderverhuur bijna nooit een sanctie of boete, zegt Ivens tegen het FD. Corporaties kiezen er liever voor iemand vrijwillig te laten vertrekken, dan een rechtszaak te starten. Daar wil hij verandering in brengen.

Het kabinet zou van het illegaal onderverhuren van een sociale huurwoning een strafbaar feit moeten maken, vindt hij. Nu is het een economisch delict. Later deze maand is er een Kamerdebat waarin minister Kajsa Ollongren hierop in zou kunnen gaan.

Plukken

Ook wil Ivens dat de winst wordt afgepakt. Het argument dat veel onderverhuurders geen boetes zouden kunnen betalen, deert de socialist niet. „Of iemand het kan betalen, dat is echt bijzaak. Dan heb je maar de rest van je leven een schuldeiser achter je aan.”

Bekijk ook: Massale fraude met huurwoningen

Hoe de gemeente er achter wil komen dat sociale huurders hun huis aanbieden via Airbnb, Booking.com of Homeaway/Expedia, vertelt de wethouder niet. Eerder deze maand klapten de onderhandelingen tussen de gemeente en verhuurplatforms.

De verhuurplatforms werkten met de gemeente mee om de regel te handhaven dat een woning maar 60 dagen per jaar verhuurd mocht worden, maar wilden niet actief meewerken aan het handhaven van de aanscherping naar 30 dagen.

Bekijk ook: Onderhandelingen Amsterdam en vakantieverhuurders geklapt