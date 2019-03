Beurskoers Ajax naar record na historische winst

Het bereiken van de kwartfinale van de Champions League levert Ajax €10,5 miljoen op. Juichende beleggers verwachten dat de club ook meer spelers tegen torenhoge prijzen kan verkopen dankzij de successen in het miljoenenbal. Sterspeler Frenkie de Jong is al voor circa €86 miljoen verkocht aan Barcelona.

Ajax ging in mei 1998 naar de beurs, destijds voor 32,50 gulden. De laagste koers werd eind maart 2003 in de boeken gezet, op 3,17 euro per aandeel. De aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden bijna 50 procent in waarde gestegen.

Borussia Dortmund

De afgelopen drie jaar won Real Madrid, dat geen beursnotering heeft, de Champions League. Het Duitse Borussia Dortmund, dat ook een notering heeft, werd dinsdagavond uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Het aandeel Borussia Dortmund verloor vanochtend 1%.

