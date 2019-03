Beurs: klappen voor ING en BasicFit

De AEX-index staat vlak na de openingsbel op Wall Street op 539,9 punten, een min van 0,2%. De Midkap-index staat iets na half vier op 775 punten, 0,1% in de min. In de rest van Europa is het beeld een stuk positiever. De Londense FTSE100 wint 0,4%, in Parijs staat de CAC-40 op een plus van 0,2%. Ook de DAX in Frankfurt wint 0,2%.

Mooie weken

„Het is een beetje een boring day”, zegt Hans de Jonge van Degroof Petercam. „We hebben een paar mooie weken achter de rug, en nu vragen beleggers zich af hoe het verder moet. Ze maken een pas op de plaats.” Het wachten is onder meer op de details van het ophanden zijnde handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten, en op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Dat rentebesluit komt morgen. „Op het rentegebied zelf wordt niets verwacht, maar beleggers kijken wel naar wat de ECB zegt over de economie in de rest van het jaar”, zegt De Jonge. „Misschien dat de centrale bank door die economische vooruitzichten wat milder wordt.”

Ook Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro, ziet een beurs die vandaag ’op adem komt’. „Dat is niet heel vreemd, na de lange rally die we hebben gehad.” Van de ECB verwacht Wessels een uitstel van de eerste renteverhoging. „Dat levert misschien een positieve reactie op, maar voor hetzelfde geld gaat de beurs juist omlaag vanwege lagere groei- en inflatieverwachtingen.”

America First

In Amerika staan de belangrijkste beursindices vlak na de opening vrijwel onveranderd. Salarisverwerker ADP schroeft de werkgelegenheid van januari flink omhoog, en meldt 183.000 nieuwe banen in februari. Aan de andere kant noteerde de VS in 2018 het grootste handelstekort ooit, ondanks het ’America First’ van president Trump. Vanavond (Nederlandse tijd) komt het beige book van de Federal Reserve. Dat document geeft een kijkje in de rentepolitiek van de centrale bank van de VS.

„Trump klaagt over het grote handelstekort van zijn land, maar dat groeit omdat hij zelf de economie aanzwengelt”, merkt Wessels op. „Het banenrapport laat zien dat het goed gaat met de VS. Een groeiende werkgelegenheid is goed, want consumenten houden op dit moment de boel draaiende. Vrijdag komt de Amerikaanse overheid met het officiële banenrapport, dat wordt vermoedelijk het hoogtepunt van de beursweek.”

Zwaargewicht

De Amsterdamse hoofdgraadmeter wordt vooral omlaag getrokken door zwaargewicht ING. De bank staat, na de -3,3% van gisteren, vandaag 3,2% in de min. De bank wordt door onderzoekscollectief OCCRP in verband gebracht met witwaspraktijken via haar Russische kantoor. De Jonge: „ING heeft natuurlijk die boete hier in Nederland gehad, en dit soort schandalen is nou eenmaal niet goed voor het publieke sentiment, en dus ook niet voor het beleggerssentiment. Men vraagt zich af wanneer de bank nou eens uit dit kwade daglicht komt.”

Midkapper Corbion opende flink lager, maar krabbelde tegen lunchtijd op naar -1%. Het fijnchemiebedrijf kampte met behoorlijke tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen. NIBC kreeg een tik van 6,8% nadat grootaandeelhouder J.C. Flowers een flink belang in de zakenbank van de hand heeft gedaan. TomTom is flink in trek in reactie op de melding dat de samenwerking met de Duitse autoproducent Volkswagen is uitgebreid. Het navigatieaandeel springt 3,3% vooruit.

Beweeglijk

AScX-fonds BasicFit beleeft een beweeglijke dag, met halverwege de middag een verlies van 5,4%. De sportschooluitbater wist afgelopen jaar zowel de winst als de omzet omhoog te trekken. Analisten bij KBC waren vooral onder de indruk van de aanwas van nieuwe sportclubs in het afgelopen jaar.

Bij de kleinere fondsen valt de koerssprong van Ordina op. Het it-bedrijf wint 8,8%. Zelfs Marc Zwartsenburg, die het bedrijf volgt namens ING, heeft evenwel geen idee waarom. „Maar het is een klein fonds, dus als daarin gehandeld wordt leidt dat al snel tot grote uitslagen.”

De winnaar van de dag is nog altijd Ajax, dat na een galavoorstelling tegen Real Madrid in de Champions League, en een kwartfinaleplaats in dat prestigieuze voetbaltoernooi, wordt beloond met een 9,1% hogere koers.

In Azië deed de Nikkei-index in Japan vanochtend opnieuw een stapje terug. De hoop op verdere Chinese stimuleringsmaatregelen zorgde op de Chinese beurzen voor een positieve stemming.

