Beurs: Neergang ING zet stevig voort in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,6% lager op 537,78 punten. De Midkap-index ging 0,2% achteruit naar 774,75 punten.

Elders in Europa raakten de beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs tot 0,2% kwijt. Londen bleef vrijwel vlak.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. Beleggers in de VS keken de kat uit de boom in afwachting van nieuwe ontwikkelingen rond het handelsoverleg tussen Amerika en China. Vandaag zal de aandacht uitgaan naar het rapport van salarisverwerker ADP over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Amerikaanse private sector. Verder wordt gekeken naar het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve, die een indicatie geeft van de economische ontwikkelingen in een groot aantal regio’ s.

In Azië deed de Nikkei-index in Japan vanochtend opnieuw een stapje terug. De hoop op verdere Chinese stimuleringsmaatregelen zorgde op de Chinese beurzen voor een positieve stemming.

In de AEX gleed ING steeds verder weg met een koersverzwakking van 4,3% na een dag eerder ook al terug te zijn geworpen. Volgens onderzoekscollectief OCCRP heeft de bank via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de angst weer terug is bij beleggers doordat nog onduidelijk is waar de sneeuwbal rond het witwassen van geld zal gaan stoppen. ABN Amro veerde 0,1% op na de terugtrekkende beweging van de voorgaande dag.

Chipmachinefabrikant ASML zat ook in de achterhoede met een 0,8% lagere koers. Altice Europe zette de neergang van maandag voort. De koers van de Franse kabelaar en telecomconcern daalde nog eens 1,6%.

Aan de andere kant kreeg bierconcern Heineken er 0,3% bij. KPN liet een herstel van 0,8% zien. Maandag kwam het aandeel van het telecombedrijf nog onder druk na het ingediende politieke voorstel om overnames in de telecomsector tegen te houden of te voorkomen.

Midkapper Corbion koerste 2,1% lager na een groter verlies bij de start. Het fijnchemiebedrijf kampte met behoorlijke tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen.

TomTom was flink in trek in reactie op de melding dat de samenwerking met de Duitse autoproducent Volkswagen is uitgebreid. Het navigatieaandeel sprong 3,8% vooruit.

Adyen maakte een pas op de plaats. In een interview in de Telegraaf laat topman Pieter van der Does weten grote ambities te hebben met de betalingverwerker.

AScX-fonds BasicFit dikte 0,2% aan. De sportuitbater wist afgelopen jaar zowel de winst als de omzet omhoog te trekken. Analisten bij KBC waren vooral onder de indruk van de aanwas van nieuwe sportclubs in het afgelopen jaar.

NIBC kreeg een tik van 7,1% nadat grootaandeelhouder J.C. Flowers een flink belang in de zakenbank van de hand heeft gedaan.

Op de lokale markt schoot het aandeel Ajax 7,8% omhoog na de lucratieve overwinning op Real Madrid in de Champions League gisteravond. Bij de start werd zelfs even een recordstand van €17 aangetikt.

