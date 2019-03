'TomTom heeft bestaansrecht naast Google'

TomTom sloot onder meer een overeenkomst met Nissan over navigatiesoftware voor de nieuwe Nissan Leaf. Daarmee heeft het bedrijf een nieuwe klant te pakken, benadrukt ING. De overeenkomst met de Japanners noemen de analisten niet geheel verrassend, aangezien Nissan-partner Renault al langere tijd met TomTom heult.

Ook de contractverlening met Volkswagen betekent goed nieuws voor het in Amsterdam genoteerde bedrijf, aldus de kenners. Volkswagen is een van de eigenaren van TomTom-concurrent HERE. Het TomTom-contract behelst alleen verkeersdiensten. Zo'n contract levert doorgaans minder op.

HD Maps

Verder benadrukt ING dat TomTom zelf weet te melden dat het met zijn HD Maps marktleider is. De technologie is essentieel voor auto's die deels zelfstandig rijden. Volgens ING wedden automakers doorgaans op meerdere paarden en daarmee liggen er genoeg kansen voor TomTom.

ING hanteert een koopadvies op TomTom met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel TomTom noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur 3 procent hoger op 7,60 euro.