RBS kijkt naar witwasbeschuldiging ABN AMRO

Londen - Royal Bank of Scotland (RBS) onderzoekt aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN AMRO overgenomen bedrijfsonderdelen. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer. Die schreven deze week dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwasoperatie.