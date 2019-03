OESO zet mes in prognose groei wereldeconomie

Volgend jaar gaat de wereldwijde economie er 3,4 procent op vooruit. Dit is eveneens minder dan bij de eerdere raming in november toen voor 2020 nog rekening werd gehouden met 3,7 procent groei. De bijstellingen zijn onder meer het gevolg van de groeivertraging in China, aanhoudende politieke onzekerheden en de zwakkere groei in Europa. Dit alles zal volgens de OESO effect hebben op de wereldwijde groei op de middellange termijn.

Voor vrijwel alle belangrijke economische regio's is de OESO gematigder in zijn voorspelling in vergelijking met eind vorig jaar. Zo werden prognoses voor de eurozone, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk verlaagd. Ook over de groei in Japan, India en Brazilië is de OESO gematigder in zijn voorspellingen.