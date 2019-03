Meer starters door online platformen

Door de aanhoudende economische groei en de krappe arbeidsmarkt kan het lucratief zijn om als zzp’er aan de slag te gaan. Dankzij online platformen als Uber en Temper kunnen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten komen.

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters ook de komende jaren hoog blijft door digitalisering en structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt. Nieuw overheidsbeleid voor starters en/of zzp’ers kan de groei van het aantal starters in de toekomst wel beperken.

Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 157.000 starters een eigen bedrijf begonnen. Vooral in de transport & logistiek en de bouw nam het aantal starters in 2018, met respectievelijk 38% en 34%, fors toe.

Het aantal starters is in 2018 in alle provincies toegenomen, al zijn er grote regionale verschillen. Het aandeel starters is vooral hoog in de vier grote steden, met Den Haag voorop. Waren er vorig jaar in Nederland gemiddeld 179 starters per 10.000 werkzame personen, in Den Haag waren dat er 364 per 10.000 werkzame personen.