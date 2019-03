ING verder omlaag op lager Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 538,06 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 774,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent.

ING was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van bijna 4 procent. De bank zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Sterkste stijger was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 0,9 procent.

TomTom

TomTom was koploper in de MidKap met een plus van 2,5 procent. Het navigatiebedrijf heeft zijn samenwerking met Volkswagen verlengd en uitgebreid. Corbion daalde 0,8 procent. Het speciaalchemieconcern boekte vorig jaar meer omzet, maar kampte met tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen.

Ajax steeg 8,8 procent. De beursgenoteerde voetbalclub bereikte na een zege op titelhouder Real Madrid de kwartfinales van de Champions League. NIBC zakte 7,7 procent. Meerderheidsaandeelhouder J.C. Flowers heeft 11,7 miljoen stukken van de Haagse zakenbank verkocht voor 8,40 euro per aandeel.

Dialog

De automakers stonden onder druk na een winstwaarschuwing van de Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Schaeffler, die ruim 8 procent kelderde in Frankfurt. BMW en Daimler verloren ruim 1 procent. Bandenfabrikant Continental daalde 1,5 procent.

Het jaarbericht van de Britse chipmaker Dialog Semiconductor viel in goede aarde en werd beloond met een koerswinst van bijna 7 procent. Het Britse modehuis Burberry zakte 3,6 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1301 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 56,04 dollar. Brent daalde 0,2 procent in prijs tot 65,73 dollar per vat.