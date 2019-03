Fiasco vertrekregeling fiscus kost miljoen extra

Dat vertelt staatssecretaris Snel in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Leijten. Die stelde de vragen naar aanleiding van berichtgeving van deze krant over medewerkers van de fiscus die richting hun pensioen al met onbetaald verlof waren en afscheid hadden genomen van collega’s, maar toch met recht aanspraak maakten op de vertrekregeling van de Belastingdienst.

Dat zou in elk geval tonnen gaan kosten, maar de rekening blijkt in werkelijkheid nog hoger te liggen. Snel schat dat de al bijna gepensioneerde werknemers in totaal ongeveer €1 miljoen mee gaan krijgen, of in elk geval een bedrag in die ’orde van grootte’.

Beperkt belang

Leijten wilde ook van de staatssecretaris weten waarom de Tweede Kamer niet op de hoogte gehouden was over deze gang van zaken. „Gezien het voor de werkgever relatief beperkte financiële belang van de procedures afgezet tegen de gehele financiële omvang van de vertrekregeling, was er voor mij geen aanleiding om uw Kamer te informeren”, antwoordde Snel.

Hij blijft erbij dat de Belastingdienst reden had om de oud-medewerkers een vertrekpremie te weigeren, omdat er volgens hem bij het levensloopverlof richting het pensioen sprake was dat zij al afscheid hadden genomen. De rechter wees erop dat de mensen formeel nog gewoon in dienst waren en dus recht hadden op de premie.

