Exxon investeert komende tijd tot 65 miljard

Een van de prioriteiten als het gaat om investeringen is Guyana, waar ExxonMobil werkt aan een groot offshore project. Maritiem dienstverlener SBM Offshore is momenteel bezig met de bouw van een productie- en opslagschip voor ExxonMobil voor het olieveld Liza bij Guyana. Ook voor de kust van Brazilië is ExxonMobil bezig met diepwaterprojecten. Verder wil het bedrijf zijn productie uit schalievelden in de Verenigde Staten verhogen, hoofdzakelijk bij het olie- en gasrijke gebied Permian Basin.

De winst moet de komende twee jaar met meer dan 4 miljard dollar groeien, met een stijging van de jaarlijkse kasstroom van ruim 6 procent, aldus het bedrijf uit Texas. Verder meldde ExxonMobil dat in de periode tot en met 2021 naar verwachting voor 15 miljard dollar aan bezittingen zal worden afgestoten