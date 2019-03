Private banengroei VS in januari fors opwaarts bijgesteld

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in de afgelopen maand 183.000 nieuwe banen bij in de private sector in de VS. In januari werd de banengroei fors verhoogd van 212.000 naar 300.000 nieuwe banen. Economen hadden vooraf een plus van 185.000 voorzien.

Vrijdag komen de officiële cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid naar buiten. Naar verwachting van economen zijn er dan 140.000 nieuwe banen bijgekomen. Economen gaan er van uit dat de werkloosheid zal afnemen van 4% naar 3,9% van de totale beroepsbevolking.