'Wall Street opent met kleine minnen'

De beurzen tekenden de afgelopen weken duidelijke winsten op na positief nieuws over het handelsoverleg tussen China en de VS, maar het optimisme lijkt de laatste dagen te verstommen. Naar verluidt voert de Amerikaanse president Donald Trump de druk op zijn onderhandelaars op om snel resultaat te boeken, in de hoop dat dit tot groene koersenborden leidt.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagt de prognose voor wereldwijde groei naar 3,3 procent, waar eerder nog van 3,5 procent werd uitgegaan. De bijstelling is onder meer het gevolg van de groeivertraging in China, politieke onzekerheid zoals rond de brexit en zwakkere groei in Europa.

Abercrombie & Fitch

Bij de bedrijven openden onder meer modebedrijf Abercrombie & Fitch en budgetwinkelketen Dollar Tree de boeken. Verzekeringsmakelaar en adviesbureau Aon staat ook in de belangstelling. De firma ziet af van een miljardenfusie met branchegenoot Willis Towers Watson. Dinsdag gaf Aon nog aan open te staan voor een samensmelting.

ExxonMobil deed zijn strategie voor de komende jaren uit de doeken. De olie- en gasgigant investeert dit en volgend jaar tot 65 miljard dollar in onder meer exploratie, productie en de uitbreiding van pijpleidingen en raffinaderijen.

ADP

Loonstrookverwerker ADP maakte bekend dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari uitkwam op 183.000 arbeidsplaatsen, minder dan economen in doorsnee hadden verwacht. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de overheid naar buiten, waarin ook de publieke sector is meegenomen.

Cijfers over de arbeidsmarkt zijn een belangrijke indicator voor economische ontwikkelingen, dus van belang voor het beleid van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken publiceert later op de dag ook zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

De beurzen in New York noteerden dinsdag kleine uitslagen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.806,63 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2789,65 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor een fractie op 7576,36 punten.