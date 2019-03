Staat betaalde ABN miljoen voor aandeleninkoop AF KLM

Toen begonnen de eerste concrete gesprekken over een overname van de aandelen in het luchtvaartbedrijf.

Dat meldde minister Hoekstra (Financiën) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het Nederlandse kabinet nam in stilte met een spoedactie via de bank aandelen uit de markt.

Dat zorgde aanvankelijk voor flinke onvrede in Parijs, waar zowel de Franse overheid, die zelf een belang van 14% bezit, en Air France KLM Group verrast werd.

Scherp geprijsd

Het ministerie van Financiën vergeleek de aanbiedingen van meerdere banken als advies. ABN Amro toonde zich in prijs en kwaliteit de beste, het tarief van €1,1 miljoen was scherp, aldus de minister.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer toonden zich dinsdag kritisch over de manier waarop het parlement is betrokken bij de aankoop van aandelen in Air France-KLM.

Onder meer de SP en de PvdA wilden van het kabinet weten waarom bijvoorbeeld zelfs de fractievoorzitters van de partijen niet eerder op de hoogte werden gesteld.

Minister Hoekstra informeerde vorige week de financiële woordvoerders van de partijen over de deelname in Air France-KLM. Die moesten daarbij wel een geheimhoudingsverklaring tekenen, en mochten de leiders van hun partijen niet eerder inlichten.

Ook veel lof

Naast de kritiek klonk er ook opnieuw veel lof voor de actie van het kabinet. Niet alleen de linkse partijen, maar ook het CDA vroeg zich af of dit een keerpunt is in de manier waarop het kabinet over marktwerking denkt.

Volgens Hoekstra blijft „de vrije markt een uitstekend vertrekpunt”, maar moet Nederland tegelijk „niet naïef zijn en bereid zijn het tafelzilver te verdedigen.”

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: KLM presteert weer beter dan Air France