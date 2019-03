Wall Street opent dicht bij huis

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Lagere mondiale groeiverwachtingen van de OESO drukten verder op het sentiment, net als een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP.