'ECB gaat economische prognoses verlagen'

In de voorspellingen zijn volgens de bronnen onder meer 'downgrades' opgenomen voor de inflatie en de economische groei in 2019. Tegen het einde van het jaar zou dan wel weer herstel worden voorzien.

De beleidsmakers in Frankfurt komen donderdag bij elkaar voor een rentebesluit. Met deze nieuwe ramingen in de hand zullen ze het dan waarschijnlijk ook hebben over plannen voor nieuwe financieringsoperaties op basis van hun bestaande gerichte leningenprogramma. Een woordvoerder van de ECB wilde niet reageren.

Kenners vragen zich al een tijdje af wat de ECB gaat doen aan de recente groeivertraging van de wereldeconomie. Andere centrale banken reageerden eerder al. In de Verenigde Staten is de Federal Reserve bijvoorbeeld even gestopt met het verder opschroeven van de rente. De Bank of England heeft zijn economische vooruitzichten verlaagd en China is deze week met lagere groeidoelstellingen gekomen.