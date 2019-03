Bankier vindt heksenhoed op haar bureau

De heksenhoed, hoorde Macken later, was op haar bureau neergelegd door een groep dronken collega’s, inclusief haar eigen manager. „Ik was in shock en vroeg me af waar ik die hoed aan verdiend had”, citeert persbureau Bloomberg de schriftelijke verklaring van de bankier. De betrokken manager is inmiddels bij BNP Paribas vertrokken.

Het hoofddeksel op haar bureau is volgens Macken het voorlopige hoogtepunt van een serie sekse-discriminerende acties van haar collega’s. Al op haar eerste werkdag kreeg de bankier van haar manager te horen dat hij had getwijfeld of hij wel een vrouw moest aannemen. „Hij hield van de ’jongensachtige sfeer’ op de werkvloer, en zei dat hij hoopte dat mijn komst daar geen verandering in zou brengen.” Later zou haar manager haar gezegd hebben „dat dit niet de juiste bank voor jou is” en haar gevraagd hebben wat ze daaraan wilde doen.

Bovendien, zegt Macken, krijgt ze al zes jaar consequent een lager salaris en minder bonus dan haar mannelijke collega’s.

Volgens BNP Paribas zijn de klachten van Macken van de laatste twee jaar, en zijn ze allemaal goed onderzocht. Niettemin zit de bank ook in een andere zaak in het beklaagdenbankje wegens sekse-discriminatie. Daar wordt een manager ervan beschuldigd dat hij een vrouwelijke collega achter haar rug om „prinses” noemde.