Bedrijf geeft Tesla-batterij tweede leven

Vlnr. Casper Scheltinga staat met zijn broer Wietse en eerste werknemer Roy van Lierop voor een zeecontainer die dienst gaat doen als energieopslag. Ⓒ FOTO APA

ARNHEM - Wat gebeurt er met EV-batterijen als hun levensduur in Tesla’s en andere elektrische voertuigen erop zit? De meeste eindigen in de verbrandingsoven. Zonde, meent de jonge ondernemer Casper Scheltinga (31). ,,Het is geavanceerde techniek die je heel goed een tweede leven kunt geven.”