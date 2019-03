Charlotte Zum Vörde Sive Vörding ontwikkelde alle recepten zelf in haar keuken. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

DELFGAUW - Toen Charlotte Zum Vörde sive Vörding zeven jaar geleden Charly’s All is Fair oprichtte maakte ze aanvankelijk plantaardige en biologische taarten. Als snel ruilde ze de zoetigheden in voor hartigere producten.