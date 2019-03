Getuige in zaak Shell trekt verklaring in

Milaan - Een getuige in de grote corruptiezaak tegen olie- en gasconcern Shell in Nigeria heeft zijn verklaring in de rechtszaal in Milaan woensdag radicaal aangepast. Nu zegt de betreffende gepensioneerde Zwitser opeens dat hij nooit contact heeft gehad met Shell. Zijn eerdere uitspraken zouden zijn gedaan onder ,,druk'' en hij heeft geen bewijs dat Shell en het Italiaanse Eni hebben deelgenomen aan illegale betalingen.