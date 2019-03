Jonge huurders potten op voor woning

Het percentage sparende huurders steeg de afgelopen twee jaar van 60 naar 67%, bij jongeren (25 tot 35 jaar) ging dat van 88 naar 93%. Dat blijkt uit de Trendmonitor Vermogen van adviesbureau EY VODW over het laatste kwartaal van 2018.

Oorzaken

Steeds meer huurders geven ook aan dat ze sparen belangrijk vinden. Dat kan door het gunstige economische klimaat komen, zegt Kjeld Sanders van EY VODW, maar hij ziet ook andere oorzaken. „Het kan ook samenhangen met de lastige toegang tot de koopwoningmarkt voor veel huurders”, zegt hij. „Het opbouwen van eigen vermogen is voor veel huurders de aangewezen weg om zich voor te bereiden op de koop van de eerste woning.”

Dat blijkt dan ook uit de resultaten van het onderzoek. Het aantal jonge huurders dat zegt geld opzij te zetten voor een eigen woning is in twee jaar tijd gestegen van 2% naar 12%. Bij mensen die al een koopwoning hebben is dat ook toegenomen van 17 naar 22%.

Het aantal beleggers in Nederland is de laatste twee jaar stabiel gebleven op ongeveer één van de vijf huishoudens. Het aantal mensen met een portefeuille van meer dan een ton is in de tweede helft van 2018 wel flink afgenomen.