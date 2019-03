Uitleveringszaak Huawei-topvrouw in mei

Een schets van Meng Wanzhou tijdens een hoorzitting in Vancouver. Ⓒ REUTERS

VANCOUVER (ANP/RTR) - Pas in mei wordt beslist over een uitlevering van financieel directeur Meng Wanzhou van het Chinese elektronicabedrijf Huawei naar de Verenigde Staten. Dat besliste een Canadese rechter woensdag tijdens een korte zitting. Mengs advocaat sprak daarbij de angst uit dat de Chinese inzet is van een politiek spel.