Miljardenbedrijf Adyen staat niet graag in schijnwerpers

Let op: technologiebedrijven gaan de rol van banken overnemen! Dat hoorde je enkele jaren geleden vaak over de bankensector. Hierbij kwam al snel de naam Adyen boven water drijven. Dit Nederlandse technologiebedrijf was met een enorme opmars bezig in het betaalverkeer. Adyen regelde de betalingen voor giganten uit het Amerikaanse Silicon Valley. Denk aan Facebook, Uber, Netflix en Spotify. Vorig jaar verruilde eBay het bekende PayPal voor de Nederlandse concurrent.