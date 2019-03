Boskalis voorzichtig over toekomst

De omzet ging met 10 procent omhoog tot bijna 2,6 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 436 miljoen euro tegen een winst van ruim 150 miljoen euro een jaar eerder. Dat kwam door een grote last die Boskalis nam vanwege het besluit om te stoppen met de goedkopere transportactiviteiten en door andere afschrijvingen. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging naar bijna 354 miljoen euro, van iets minder dan 437 miljoen euro in 2017.

Het orderboek voor de onderneming stond eind 2018 op 4,3 miljard euro, tegen 3,5 miljard euro eind 2017. Boskalis stelt een dividend voor van 0,50 euro per aandeel, tegen 1 euro per aandeel een jaar eerder.

"Strategie Boskalis betaalt zich voorlopig niet uit"

Verslaggever Yteke de Jong:

„Boskalis is versneld bezig om afscheid te nemen van activiteiten met een lage marge, onder meer het zeetransport en de sleepdiensten. Door afboekingen op materieel en goodwill zit het maritiem concern zwaar in de rode cijfers. Het plan van Boskalis is om activiteiten uit te voeren met een hogere marge. Op zich een goed idee op de tekentafel, die hogere marges, maar volgens Boskalis trekt de markt nog niet aan en is er sprake van prijsdruk. Dat betekent dat deze strategie zich voorlopig nog niet uitbetaalt.”

Topman Peter Berdowski verklaarde in een toelichting op de cijfers dat er voorzichtige signalen van herstel zijn te zien in de voor Boskalis relevante markten, maar dat het bedrijf nog ver verwijderd is van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. Het marktbeeld voor 2019 wijkt niet fundamenteel af van dat in 2018. Het zichtbare werkvolume trekt maar in beperkte mate aan, waardoor druk op prijzen en marges blijft bestaan, aldus het concern uit Papendrecht.

Boskalis vindt het moeilijk om zo vroeg in het jaar voor 2019 al een concrete kwantitatieve winstprognose te geven. De onderneming verwacht wel dat het ebitda-niveau stabiel zal zijn, maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 van 83 miljoen euro dit jaar uitdagend zal gaan worden.

Turning point

Berdowski zei verder dat hij dit jaar nog geen 'turning point' voor Boskalis voorziet. Het bedrijf had eerder al aangegeven dat 2018 en 2019 uitdagende jaren zouden worden. De reorganisatie bij Boskalis is volgens de topman wel grotendeels achter de rug. Daarbij wordt het bedrijf meer gepositioneerd aan de bovenkant van de offshore markt.

Als het gaat om versterking van de onderneming wordt volgens Berdowski vooral gekeken naar activiteiten op het gebied van installatie en transport en ook survey. Boskalis is bezig zijn eigen bodemonderzoeksdivisie op te zetten, na de mislukte overname van Fugro eerder. In februari kondigde Boskalis nog aan een meerderheidsbelang te nemen in onderzoeker Horizon, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten.