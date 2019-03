Jaarwinst voor biotechnoloog Pharming

In 2017 zette Pharming onder de streep nog een verlies van ruim 76 miljoen euro in de boeken. De omzet steeg afgelopen jaar met 51 procent tot 135,1 miljoen euro. Zowel in Europa als de Verenigde Staten dikten de opbrengsten, en ook de productverkopen, aan.

De verkopen leidden tot een eerste mijlpaalbetaling aan farmaceut Valeant van omgerekend 17,5 miljoen euro. Dat bedrag is onlangs betaald. Als de omzetgroei op of nabij het huidige niveau blijft, zullen de resterende mijlpalen, in totaal een kleine 40 miljoen euro, ook in dit jaar of in toekomstige jaren betaalbaar worden.

Opwindend en spannend

Pharming had eind 2018 een kaspositie van 81,5 miljoen euro. Topman Sijmen de Vries sprak over 2018 van een ,,opwindend en spannend jaar'' waarbij de onderneming wist voort te borduren op de herlancering van Ruconest in de VS. In Europa nam de directe verkoop van Ruconest, tegen acute zwellingen, gedurende het jaar ,,sterk toe''.

Daarbij wees de topman specifiek naar West-Europa, waar marketinginspanningen resulteerden in ,,sterke winsten'' in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en ,,aanhoudende groei'' in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De Vries rekent voor 2019 op onder meer een verder toenemende omzet en ook het resultaat komt weer positief uit. Dat komt vooral door het ,,toenemend aantal patiënten dat naar Ruconest blijft toekomen'', aldus De Vries.

Pharming werd door analisten van Stifel eind vorig jaar gezien als een interessante overnamekandidaat voor een grote farmaceut. De Vries stelde dat, als er interessante toenaderingen waren geweest, dit met de markt gedeeld zou zijn. Wel gaf hij aan dat Pharming een ,,zekere omvang heeft gekregen'' en het enige biotechbedrijf in Europa is met eigen producten en goedkeuringen daarvoor in Europa en de VS, een eigen platform en winstgevendheid door eigen commercialisering. ,,Je kunt verwachten dat er mensen naar gaan kijken.''