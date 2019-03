ABN AMRO opent Australische afdeling

De Australische toezichthouder APRA gaf ABN AMRO in oktober een bankvergunning. De bank wil vanuit Sydney zakelijke klanten in uiteenlopende sectoren helpen. Overigens is ABN AMRO Clearing al ruim twintig jaar actief in Australië.

