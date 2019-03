Deutsche Post DHL verwacht winstgroei

Dat meldde de post- en pakketbezorger donderdag in zijn jaarbericht. Het afgelopen kwartaal dikte de omzet van de onderneming met meer dan 5 procent aan tot 16,9 miljard euro. Het operationeel resultaat bedroeg 1,1 miljard euro. Onder de streep resteerde een winst van 813 miljoen euro in het laatste kwartaal van het jaar.

Over heel 2018 zette Deutsche Post DHL een omzet in de boeken van 61,6 miljard euro, een operationele winst van 3,2 miljard euro en een nettoresultaat van 2,1 miljard euro. Dit jaar zal het operationeel resultaat uitkomen in een bandbreedte van 3,9 miljard en 4,3 miljard euro, zo voorspelt de onderneming. De doelstelling van een operationele winst voor 2020, van minimaal 5 miljard euro, bleef staan.