Duits Merck voorziet zonnigere toekomst

Merck verwacht voor dit jaar een groei van het resultaat met zo'n 10 procent tot 15 procent. Het concern zette in het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat (ebitda) van 3,8 miljard euro in de boeken, tegen 4,2 miljard euro een jaar eerder. De tak waar medicijnen worden ontwikkeld heeft last van concurrentie terwijl de ontwikkeling van nieuwe middelen tegenvalt. Aan de andere kant profiteert Life Science van de groeiende vraag naar zijn diensten vanuit bijvoorbeeld laboratoria.

De Duitse farmaceut liet nog deze week weten vast te houden aan zijn overnamebod op de Amerikaanse leverancier van elektronische materialen Versum Materials. Versum wees het bod af en wil een samengaan met branchegenoot Entegris doorzetten.