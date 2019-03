'Beurshandel in teken ECB-besluit'

De ECB zal naar verwachting de rente onveranderd laten. De centrale bank gaat naar verluidt wel zijn economische groeiprognoses naar beneden bijstellen om daarmee mogelijk de weg vrij te maken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan banken. Andere centrale banken reageerden eerder al op de recente groeivertraging van de wereldeconomie. Zo is de Federal Reserve bijvoorbeeld even gestopt met het verder opschroeven van de rente.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft zijn omzet in 2018 met 10 procent verhoogd, mede geholpen door meer opdrachten voor offshore windenergie. Wel leed het bedrijf een nettoverlies van 436 miljoen euro vanwege een grote last voor een ingreep in zijn transportvloot. Het orderboek stond eind 2018 op 4,3 miljard euro, tegen 3,5 miljard euro eind 2017.

Eerste jaarwinst

Pharming heeft de eerste jaarwinst in de boeken gezet. Het resultaat van het biotechnologiebedrijf kwam uit op 25 miljoen euro, tegen een verlies van ruim 76 miljoen euro in 2017. Elk kwartaal van het jaar was sprake van een positief resultaat, gestuwd door een aandikkende omzetgroei.

Aan het overnamefront liet technologiegigant Samsung weten geen bod op chipmaker NXP Semiconductors te overwegen. Samsung reageerde daarmee op berichten over interesse van de Zuid-Koreanen in het Nederlandse bedrijf. Eerder mislukte een overnamepoging van het Amerikaanse Qualcomm op NXP, nadat de Chinese autoriteiten dwars lagen.

Stap terug

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 538,95 punten en de MidKap daalde eveneens 0,4 procent, tot 773,36 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,2 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.673,46 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en techbeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in.

De euro was 1,1302 dollar waard, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 56,29 dollar. Brent kostte 0,2 procent meer op 66,11 dollar per vat.