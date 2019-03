A’dam voor rechter gesleept om erfpacht

— Koen de Lange is voorzitter van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (Seba), de organisatie die de luis in de pels is als het gaat om het hoofdstedelijke erfpachtbeleid. Hij is de messen aan het slijpen, want het systeem om over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht deugt niet, zo vindt hij.