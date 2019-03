Beurs: ECB trekt AEX uit het rood

Rond kwart over twee stond de AEX-index 0,1% in de plus op 539,61 punten. De Midkap-index ging nog steeds gebukt onder de koersval bij Boskalis em daalde 0,8% naar 767,36 punten.

Elders in Europa werkten de beurzen in Parijs en Frankfurt ook de verliezen weg.

In de toelichting gaf ECB-voorzitter Draghi aan dat mes wordt gezet in de groeiprognose voor de eurozone in 2019 die wordt verlaagd van 1,7% naar 1,1%. De prognose voor komend jaar werd licht neerwaarts bijgesteld naar 1,6%.

De ECB liet vanmiddag bij de bekendmaking van het rentebesluit weten om de belangrijkste rentestanden langer ongemoeid te laten tot aan het einde van 2019 en kondigde tegelijkertijd een nieuwe ronde van langlopende goedkope bankleningen aan. Bas van Geffen, econoom bij Rabo, benadrukt dat de aangekondiging van de nieuwe bankleningen uitgebreider was dan de markt had verwacht. Hij wijst er dat op een paar kleine details na de voorwaarden van de nieuwe leningen al bekend zijn. „Het is vooral gericht op hett behoud van de huidige liquiditeiten in de markt. Bij de aanpassing van de guidance voor de rentestanden met slechts drie maanden heeft de komst van nieuwe ECB-president later dit jaar Draghi er mogelijk van weerhouden om nog meer te gaan doen.”

Wubbe Bos, analist bij Lynx, houdt een slag om de arm over de impact in de markt bij een daadwerkelijke handelsdeal tussen China en Amerika. „ Er zal altijd een compromis tussen beide partijen worden afgesloten. Het is afwachten hoe die uiteindelijk zal worden ontvangen door beleggers. Bepaalde sectoren, zoals de landbouw, kunnen wel nog gaan profiteren van de deal.” Verder wijst hij er op dat met het einde van het cijferseizoen in zicht de economische zorgen weer kunnen gaan bovendrijven en de volatiliteit weer kan gaan toenemen. „De koersen zijn sinds begin dit jaar bovendien wel erg hard opgelopen.”

Bekijk ook: Banken krijgen weer hulp van ECB

In de AEX belandde ArcelorMittal (-2,3%) onderaan in reactie op het getemperde vertrouwen in de economische vooruitzichten. De staalfabrikant gaf voor $750 miljoen aan obligaties uit. ASML zat eveneens in de achterhoede met een terugval van 0,9%. Aalberts moest 1,9% afstaan.

Philips (-0,5%) kondigde aan de gezondheidsinformatietak van Carestream Health over te nemen. Daarmee breidt het zorgtechnologieconcern zijn portfolio op het vlak van radiologie-informatica uit.

ABN Amro koerste 0,5% hoger. De bank heeft een afdeling in Australië geopend om klanten er beter van dienst te kunnen zijn. ING klom 0,1% in voorgaande dagen hard te zijn geraakt vanwege de schrik bij beleggers over een Russiche witwasoperatie, waarbij de bank mogelijk bij betrokken zou zijn.

Het zwaarwegende fonds Unilever ging 1,1% vooruit.

In de Midkap liep Boskalis een koersdreun van 7,6% aan. De voorzichtige outlook van de baggeraar en maritiem dienstverlener gaf beleggers de aanzet om uit het aandeel te stappen. Bos benadrukt dat de koers van Boskalis in de afloop naar de jaarresultaten af flink was opgelopen.

Air France KLM leverde 0,7% in. KLM-topman Pieter Elbers hekelde in De Telegraaf het voornemen van grootaandeelhouder de Nederlandse Staat om een Europese vliegtaks in te voeren.

TKH Group gleed 3,1% weg naar €43,60. Analist Martijn den Drijver (NIBC) verlaagde het koersdoel voor het technologieconcern van €64,75 naar €60 bij een ongewijzigd koopadvies.

Corbion behoorde tot de schaarse winnaars in de Midkap en steeg 1,5%. Het speciaalchemieconcern liet woensdag weten met valutaire tegenwind te kampen.

In de AScX-index had Pharming (-2,2%) last van winstnemingen na de mooie rit omhoog vanaf eind februari. Het biotechnologiebedrijf schreef vorig jaar groene cijfers tegen een verlies van ruim €76 miljoen in 2017.

Het aandeel Ajax (-0,6%) nam wat gas terug na de zeer goede prestatie op het Damrak de voorgaande dag in reactie op het doorgaan in de lucratieve Champions League.

De Amsterdamse beurs kan binnenkort trouwens een nieuwkomer verwelkomen. De IJslandse multinational Marel, een grote speler op het gebied van machines voor de slacht en verwerking van vis en (pluim)vee, kondigde namelijk aan een beursnotering in Amsterdam te gaan aanvragen.

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!