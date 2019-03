Beurs: Koersdreun Boskalis op lager Damrak

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% in de min op 537,3 punten. De Midkap daalde 1% naar 765,7 punten. De beurzen in Londen (-0,5%), Frankfurt (-0,5%) en Parijs (-0,2%) gingen ook achteruit.

Elders kleurden de koersenborden eveneens rood. De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 0,5% tot 0,9% lager. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,7% in de min.

De ECB zal vanmiddag naar verwachting de rente onveranderd laten. De centrale bank gaat naar verluidt wel zijn economische groeiprognoses naar beneden bijstellen om daarmee mogelijk de weg vrij te maken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan banken. Andere centrale banken reageerden eerder al op de recente groeivertraging van de wereldeconomie. Zo is de Amerikaanse Federal Reserve bijvoorbeeld even gestopt met het verder opschroeven van de rente.

De winnaars in de AEX werden aangevoerd door telecomconcern KPN met een plus van 0,4%. Bierbrouwer Heineken mocht 0,3% bijschrijven.

Philips (-0,6%) kondigde aan de gezondheidsinformatietak van Carestream Health over te nemen. Daarmee breidt het zorgtechnologieconcern zijn portfolio op het vlak van radiologie-informatica uit.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-1,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. ABN Amro gaf 0,3% prijs. De bank heeft een afdeling in Australië geopend om klanten er beter van dienst te kunnen zijn.

In de Midkap liep Boskalis een koersdreun van 6,6% op. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft zijn omzet in 2018 weliswaar met 10% verhoogd, mede geholpen door meer opdrachten voor offshore windenergie. Maar het concern leed een nettoverlies van €436 miljoen vanwege een grote last voor een ingreep in zijn transportvloot. Bovendien stelde topman Peter Berdowski dat er voorzichtige signalen van herstel zijn, maar dat het bedrijf nog ver verwijderd is van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden.

Air France KLM leverde 0,6% in. KLM-topman Pieter Elbers hekelde in De Telegraaf het voornemen van grootaandeelhouder de Nederlandse Staat om een Europese vliegtaks in te voeren.

Smallcapfonds Pharming (-3,2%) heeft de eerste jaarwinst in de boeken gezet. Het resultaat van het biotechnologiebedrijf kwam in 2018 uit op €25 miljoen, tegen een verlies van ruim €76 miljoen in 2017. Elk kwartaal van het jaar was sprake van een positief resultaat, gestuwd door een aandikkende omzetgroei.

De Amsterdamse beurs kan binnenkort trouwens een nieuwkomer verwelkomen. De IJslandse multinational Marel, een grote speler op het gebied van machines voor de slacht en verwerking van vis en (pluim)vee, kondigde namelijk aan een beursnotering in Amsterdam te gaan aanvragen.

